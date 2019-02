Dokters van de Wereld vraagt onthaalcentrum voor migranten om politiegeweld te voorkomen kv

06 februari 2019

17u21

Bron: Belga 0 Hulporganisatie Dokters van de Wereld vraagt dat er zo snel mogelijk een onthaal- en oriëntatiecentrum voor migranten wordt opgericht. Dat laat het weten in een reactie op het rapport van het Comité P, de politiewaakhond, die oordeelde dat de acties van de politie in het Maximiliaanpark in augustus 2017 correct en humaan zijn verlopen.

Het Comité P stelt in haar rapport dat er geen uniforme aanpak is voor dergelijke politieacties in het Maximiliaanpark. Een mogelijke oplossing is de oprichting van een specifiek afhandelcentrum voor onderschepte migranten. Dokters van de Wereld ijvert samen met andere ngo's om "niet te wachten op het moment van arrestaties om de migranten bijeen te brengen en te kiezen voor de oprichting van een onthaal- en oriëntatiecentrum".

De hulporganisatie wil dat de migranten in het centrum stil kunnen staan bij hun parcours en tegelijkertijd door de Belgische autoriteiten geïnformeerd worden. "Deze oplossing zal leiden tot minder politie-interventies en een afname van het geweld", klinkt het.

Het is duidelijk dat voor een migrant onderweg in ons land, het indienen van een klacht bij de politie wegens politiegeweld een quasi onmogelijke opdracht is. Dokters van de Wereld

Het feit dat het Comité P geen klachten ontving van de migranten wordt door Dokters van de Wereld weerlegd. De hulporganisatie interviewde 440 migranten via een wetenschappelijk onderbouwde methode en uit die resultaten bleek dat 25 procent van hen gewag maakte van politiegeweld. “Het is duidelijk dat voor een migrant onderweg in ons land, het indienen van een klacht bij de politie wegens politiegeweld een quasi onmogelijke opdracht is", aldus Dokters van de Wereld.