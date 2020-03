Dokters van de Wereld: "Daklozen worden aan hun lot overgelaten” Belga

19 maart 2020

12u54 0 De medische ngo Dokters van de Wereld, die opkomt voor het universele recht op gezondheid van iedereen, roept de overheid op om meer aandacht te hebben voor daklozen. "Zij lopen extra risico op blootstelling omdat ze niet in thuisquarantaine kunnen", klinkt het. De medische activiteiten in humanitaire hub, zorgcentra, de daklozenopvang en zorgbus blijven operationeel en hebben hun organisatie aangepast aan de verscherpte maatregelen van de regering.



Dokters van de Wereld vreest dat de situatie van daklozen en mensen aan de rand van de maatschappij de komende weken drastisch zal verslechteren en vraagt extra steun aan de overheid. "Zij zijn fysiek extra kwetsbaar, kampen vaker met chronische ziektes, kunnen niet aan thuisquarantaine doen, zijn afgesloten van het zorgsysteem en lopen extra veel risico op blootstelling", zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld. "Zonder extra steun van de overheid zal de situatie op het terrein verslechteren. Er is nood aan buitengewone maatregelen."

Volgens de ngo moet de opvangcapaciteit vergroot worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld asielzoekers zich toevoegen aan de daklozenpopulatie. "Deze nood aan extra capaciteit is ook nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van social distancing in de centra. Tegelijk moeten te grote opvangcentra vermeden worden waar te veel mensen onder één dak verblijven", stelt Deschuttere.

Zelf past de ngo beschermingsmaatregelen toe voor patiënten en medewerkers op het terrein. "Consultaties worden net zoals over de rest van het land in de mate van het mogelijke telefonisch gedaan. Niet essentiële zorg wordt on hold gezet. In de Medibus wordt extra ingezet op informatieverspreiding en distributie van hygiënekits. En in de humanitaire hub werken we samen met Artsen zonder grenzen om via een triagetent buiten de hub aan screening en doorverwijzing te doen."

De organisatie roept op tot een uitbreiding van de isolatieruimtes voor verdachte gevallen: "Momenteel zijn er zo'n dertig plaatsen beschikbaar", zegt Deschuttere. "Dat is veel te weinig: binnen de kortste keren zullen die plaatsen bezet zijn. Meer inspanningen zijn dringend nodig, zoniet belanden verdachte gevallen terug op straat."

Ten slotte vraagt de ngo om een zorgsysteem dat niet aan uitsluiting doet. "Ons jarenlang pleidooi waarbij we vragen om een gelijke en universele toegang tot (preventieve) zorg, onafhankelijk van je nationaliteit, papieren of inkomen, is meer dan ooit pertinent: het zijn niet de kwetsbare personen die een risico vormen, wel de zorgsystemen die deze kwetsbare personen doelbewust uitsluiten van een toegang tot medische zorg", besluit Deschuttere.