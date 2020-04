Dokters schieten ziekenhuis in Sint-Truiden te hulp LW

02 april 2020

14u36 4

In het Sint Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden hebben artsen zich vrijwillig gemeld om de taken van verpleegkundigen over te nemen op de drie corona-afdelingen die ze daar hebben. Het gaat om artsen die nu veel minder werk hebben omdat hun niet-dringende consultaties zijn uitgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.