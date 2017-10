Dokter undercover als buschauffeur 20u00

Bus- en tramchauffeurs van De Lijn staan stijf van de stress door de werkdruk en het strakke rittenschema. Dat blijkt uit onderzoek van een jonge huisarts, die tijdens zijn stage zoveel chauffeurs met stressklachten over de vloer had gekregen dat hij besloot een jaar undercover te gaan werken bij de Lijn. Hij heeft daar nu een boek over geschreven.

Egmont wou op zoek gaan naar de oorzaak van de stress bij de buschauffeurs. Na een opleiding van zes weken start hij als buschauffeur in Antwerpen. Al snel is hij zelf gestresseerd en moe.



"Er waren ook veel slaapproblemen bij de chauffeurs door het voortdurend wisselen van vroege en late diensten. Dat slaaptekort uit zich in stressproblemen en niet geconcentreerd achter het stuur kunnen zitten", vertelt de dokter.



Hoe hij het zelf ervaren heeft? "Tijdens het rijden heb je vaak weinig tijd om van je eindhalte naar je beginhalte te rijden en omgekeerd. Daardoor offer je vaak je pauzes op en kan je niet even je benen strekken."



Na zes maanden komt De Lijn erachter dat Egmont eigenlijk een huisarts is en een onderzoek doet. Maar hij mag zijn jaar als chauffeur wel afmaken. Wat wil de dokter hiermee bereiken? "De discussie rond het openbaar vervoer is de toekomst. De werkomstandigheden en de dienstverlening voor reizigers moeten beter."



De problemen die Egmont met zijn onderzoek wil aankaarten zijn gekende problemen, zegt De Lijn. Volgens hen is de situatie de afgelopen twee jaar ook al veel verbeterd. Ze starten vanaf januari in Antwerpen met een proefproject om betere rustmomenten in te plannen in het rooster van de chauffeurs.