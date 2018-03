Dokter schrijft straks gezondheidsapp voor PhG

06 maart 2018

09u04

Bron: eigen berichtgeving, Nieuwsblad 2 In plaats van een voorschrift voor medicatie krijgt u binnenkort misschien een applicatie voorgeschreven en terugbetaald van uw ziekenfonds. Dokters zullen een aantal gezondheidsapps voorschrijven waardoor ze u vanop afstand kunnen volgen. Het project zou volgend jaar al rond moeten zijn.

Gezondheidsapps zijn lange tijd beperkt gebleven tot hartslagmeters of slaapmonitors, maar door de technologische vooruitgang worden ze steeds geavanceerder. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil laten nagaan of die apps ook een toepassing kunnen krijgen in de gewone gezondheidszorg. Daartoe liet ze 24 projecten evalueren. Meest opvallende conclusie: de beste projecten waren die waarin naast de patiënten en de zorgverleners ook het management van de zorgorganisatie en de industriële partner betrokken waren. "Een geolied team is nu eenmaal cruciaal voor succes", aldus De Block.

Uit de evaluatie blijkt verder dat patiënten die een app gebruiken hun behandeling beter opvolgen. Bovendien voelen ze zich veiliger en beter ondersteund omdat een zorgverstrekker vanop afstand mee kan volgen. In de helft van de projecten nam het aantal ongeplande consultaties af, daalden de ligdagen in het ziekenhuis, kon de medicatie beter worden afgestemd, traden er minder spoedsituaties op en daalde het aantal complicaties. Een troef is het extra comfort die de apps kunnen bieden, zowel aan patiënten als zorgverleners. Voorwaarde is wel dat de toepassing veilig en gebruiksvriendelijk is.