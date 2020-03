Exclusief voor abonnees

Dokter Philippe Devos waarschuwde tien dagen geleden al voor impact van corona: “Er is veel kostbare tijd verloren gegaan. Te veel”

Sven Spoormakers

12 maart 2020

21u10

“Weet u waar ik bang voor ben? Dat ik op een dag, op de intensieve zorgen, zal moeten kiezen tussen wie blijft leven en wie niet.” Philippe Devos (44) is intensivist in het Luikse CHC en voorzitter van artsenvakbond BVAS. Hij waarschuwde tien dagen geleden al voor de enorme impact van corona op de maatschappij, maar werd als onheilsprofeet weggezet. “Er is veel kostbare tijd verloren gegaan. Te veel.”