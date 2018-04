Dogsitter die zich aan hond vergreep terwijl baasjes op vakantie waren mag drie jaar geen dieren houden LDO

24 april 2018

09u49

De zoöfiele dogsitter D.D.M. (72) is in Oudenaarde veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en een boete van zesduizend euro. Hij mag bovendien gedurende drie jaar geen dieren meer houden.

De man vergreep zich in 2016 aan de Duitse herder Rasko toen hij als dogsitter op hem paste bij een gezin in Zwalm. Zijn baasjes waren toen gaan skiën en zagen via camera’s hoe de man naakt rondliep in hun huis en seksuele handelingen stelde met Rasko. In paniek maakten ze een eind aan hun vakantie.

De rechter tilt zwaar aan het feit dat D.D.M. zijn daden minimaliseerde en de schuld zelfs bij de hond legde. Dierenrechtenorganisatie GAIA, die zich burgerlijke partij stelde, krijgt 1 euro voor geleden morele schade en een rechtsplegingsvergoeding. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert tevreden. “De rechtbank heeft een klaar en duidelijk signaal gegeven: seks met dieren is strafbaar en verwerpelijk. Weerloze dieren misbruiken is ontoelaatbaar.”

“Voor ons is het belangrijk dat de man geen dieren meer mag houden. Doet hij dat wel, dan moet hij een dwangsom van 25 euro betalen. Hopelijk heeft hij nu zijn lesje geleerd”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch nog.