Doel 3 tegen woensdag weer 100 procent operationeel, Tihange 2 ligt ongepland stil KVE

23 juli 2018

18u23

Bron: Belga 0 De kernreactor van Doel 3 zou tegen woensdag weer honderd procent operationeel zijn. Dat zegt uitbater Engie Electrabel. Het bedrijf is, na het groen licht van toezichthouder FANC, begonnen met de heropstart van de reactor. "Maar na zo'n lange periode waarbij de reactor stil lag, neemt dat even tijd in beslag", aldus een woordvoerder. Anderzijds was er vandaag een ongeplande stop van de reactor van Tihange 2. Het ging om een automatische stop, na problemen met de aansluiting op het hoogspanningsnet van Elia.

De kernreactor van Doel 3 lag al stil sinds september vorig jaar, nadat er betondegradatie was vastgesteld aan de plafonds en muren van een bunker naast het reactorgebouw. Engie Electrabel liet zware herstellingswerken uitvoeren en dus zette het FANC eerder deze maand het licht op groen voor een heropstart. Later deze week zou de reactor, met een capaciteit van 1.006 MW, weer op volle kracht draaien.

Maar vandaag werd de reactor van Tihange 2 wel onverwachts stilgelegd. Het ging om een automatische stop, aldus de woordvoerder van Engie Electrabel, na problemen met de stroomtoevoer. "Maar het betreft het niet-nucleaire gedeelte, dus niets om zich zorgen over te maken." Het is niet duidelijk wanneer Tihange 2 zal heropstarten. De capaciteit bedraagt 1.008 MW.

Deze onverwachte stop zou geen problemen mogen opleveren voor de energiebevoorrading in ons land. Het is dan wel uitzonderlijk warm -en dus draaien de aircotoestellen op volle toeren- maar volgens Elia valt het effect daarvan nog mee. "Andere landen zoals Italië hebben meer last van de warmte. Bovendien beschikt Engie nog over andere productiemiddelen, zoals zonne-energie en gascentrales, om het evenwicht op de markt te garanderen."