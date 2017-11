Doel 3 ligt hele winter stil ADN

17u12

Bron: Belga 0 ANP Kernreactor Doel 3 zal nog de hele winter stilliggen. De revisie van de reactor, die normaal tot december zou duren, is verlengd tot in april. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel.

De reactor zit sinds 22 september in onderhoud. "Uit inspecties is gebleken dat we bouwkundige werkzaamheden moeten uitvoeren in gebouwen waar zich back-upuitrustingen bevinden", zegt Anne-Sophie Hugé, woordvoerster van Engie Electrabel. De uitbater verwacht dat de reactor rond midden april opnieuw stroom zal leveren. Doel 3 heeft een capaciteit van 1.006 megawatt.