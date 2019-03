Doel 1 na meer dan tien maanden weer heropgestart Zes van de zeven Belgische kerncentrales leveren nu stroom HAA

12 maart 2019

08u36

Bron: Belga 0 Kerncentrale Doel 1 is gisterenavond heropgestart, na meer dan tien maanden geen stroom te hebben geleverd. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel.

De nucleaire waakhond FANC zette eind februari het licht op groen voor de heropstart. Sinds gisteren draait de kerncentrale opnieuw. Het gaat voorlopig om een testfase, maar het is de bedoeling de komende dagen volledig operationeel te zijn.

Doel 1 lag stil sinds eind april 2018, na een lek in de koelwaterleiding in het nucleaire gedeelte. Dat was het gevolg van metaalmoeheid, zo bleek uit analyses. Inmiddels is de leiding vervangen en kan Doel 1 weer draaien. De leidingen moeten wel regelmatig worden geïnspecteerd.



De heropstart van Doel 1 betekent dat zes van de zeven Belgische kernreactoren nu stroom leveren. Half oktober draaide ons land op amper één centrale.