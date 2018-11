Doel 1 langer buiten strijd, heropstart Tihange 3 mogelijk vervroegd SVM

13 november 2018

21u59

Bron: Belga 0 De werkzaamheden aan Doel 1 duren langer dan voorzien. Er zijn bijkomende werken nodig die zeer complex zijn, meldt uitbater Engie Electrabel. De onbeschikbaarheid van Doel 1 wordt daarom verlengd tot 31 januari. De heropstart van Tihange 3 zou daarentegen mogelijk vervroegd worden. Als het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toestemming geeft, kan de centrale in januari al aan het net worden gekoppeld. Normaal was die heropstart op 2 maart voorzien.

De huidige werken op Doel 1 hebben volgens de uitbater aangetoond dat het noodzakelijk is om een groter gedeelte van de leidingen te herstellen dan gedacht. “Deze bijkomende werken zijn zeer complex en gaan gepaard met veeleisende kwalificatietesten. Volgens de huidige inzichten dient de onbeschikbaarheid van Doel 1 dan ook verlengd te worden tot 31 januari om de werkzaamheden uit te voeren”, luidt het in een mededeling.

Tihange 3 biedt mogelijk een oplossing. Electrabel diende bij het FANC een aangepast actieplan in, waardoor de kernreactor al in januari opnieuw actief zou kunnen zijn. Alle betonwerkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan de veiligheidsvereisten zullen dan gerealiseerd zijn. De niet-kritische betonwerkzaamheden zouden vervolgens in fases worden uitgevoerd.

In de nacht van zondag op maandag werd kernreactor Tihange 1 nog heropgestart. Tot dan leverde slechts één kerncentrale stroom, namelijk Doel 3. Doel 4 volgt volgens de huidige planning op 15 december. Op basis van de resultaten van Doel 1 worden er de komende weken nog aanvullende controles uitgevoerd op Doel 2. Op dit moment blijft de heropstartdatum voor Doel 2 echter gepland op 31 december.