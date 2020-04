Doe mee aan internationale corona-enquête over normen en waarden tijdens de crisis AW

30 april 2020

20u51

Bron: VUB 1 In een grootschalig internationaal onderzoek, waarvan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) het Belgische luik vertegenwoordigt, wil men peilen naar de normen en waarden van mensen tijdens deze coronacrisis. Het onderzoek bestaat uit drie delen waarvan een eerste (enquête) alvast online staat

“De huidige corona-epidemie is zonder twijfel de meest dramatische sociale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus professor Dimokritos Kavadias, hoofd van het Brusselse Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). “De crisis is wereldwijd van aard, vordert razendsnel en beperkt ernstig het dagelijkse leven van miljarden mensen over de hele wereld. Regeringen in tientallen landen, waaronder België, dwongen de mobiliteit van mensen af waardoor het openbare leven letterlijk werd afgesloten.”

Om die reden vormt de crisis een bijzonder interessante achtergrond bij het nieuwe onderzoek. Dat bestaat uit drie delen, waarvan een eerste enquête online staat. De vragen nemen ongeveer een kwartiertje in beslag.



Binnen twee maanden volgt een tweede bevraging, en na een jaar de laatste.

Lees ook: Experts waarschuwen: “Motivatie bij Vlamingen om regels te volgen slinkt week na week” (+)