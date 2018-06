Doe-het-zelfzaak in Brugge ontruimd na vondst verdacht pakket

01 juni 2018

16u17

Aan de Blauwe Toren in Brugge is even na 15 uur een grote doe-het-zelfzaak ontruimd nadat net buiten de winkel een verdacht pakket werd ontdekt.