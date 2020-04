Doe-het-zelfketen Gamma mikt op opening alle winkels tegen maandag

16 april 2020

Bron: Belga

Gamma rekent erop dat al zijn Belgische winkels tegen maandag weer open gaan, zo meldt de doe-het-zelfketen. Mogelijk zullen er ook al zaterdag open zijn. De directie gaat winkel per winkel na of de veiligheidsmaatregelen in orde zijn.