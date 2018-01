Doders Aalsterse caféklant krijgen celstraf met probatie Vrouw veroordeeld wegens schuldig verzuim mvdb

Bron: Belga 0 Geert De Rycke De twee mannen die in juli 2017 Willy Michiels (60) (niet te verwarren met de gelijknamige zakenman) uit Aalst doodsloegen, zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld. Kenny V.O. kreeg vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. Frederic M. werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel.

Allebei moeten ze van de rechter een intense begeleiding volgen in het kader van hun agressieproblematiek en drugsgebruik.

De twee deelden hun slachtoffer, dat op het ogenblik van de feiten zwaar dronken was, voor een café in de Osbroekstraat in Aalst, zware klappen toe en lieten hem daarna op straat aan zijn lot over.

De man overleed later aan een schedelbreuk, opgelopen door de slagen. Michiels was in het café buitengezet nadat hij woorden kreeg met enkele stamgasten. V.O. wandelde met hem naar buiten en daarop ontstond geduw en getrek. Uiteindelijk verkocht V.O. het slachtoffer enkele vuistslagen.

Kompaan M. besloot nog een trap te geven op het lichaam dat al op de grond lag. Samen met deze twee stond ook de partner van de uitbaatster van het café waar Willy Michiels was buitengezet, terecht.

Iris D.T. uit Aalst zag de man na de slagen op straat liggen, maar belde de hulpdiensten niet. Zij werd veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel wegens schuldig verzuim.

Tim Van Damme Slachtoffer Willy Michiels overleefde de vechtpartij niet.