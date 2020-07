Exclusief voor abonnees

Doder Sofie Muylle filmde ook stiekem in kleedhokjes zwembad en viel meisjes lastig: “Ik wilde gewoon een goed gevoel”

Bjorn Maeckelbergh

17 juli 2020

06u00

De advocaten van Alexandru Caliniuc (26) zullen zich vandaag in Brugge heftig verzetten tegen een assisenproces over de dood van Sofie Muylle (27). Volgens de Roemeen vond hij de jonge vrouw half bewusteloos op het strand en heeft hij haar niét gedood. "Ik heb enkel met haar geslapen. Omdat ik een goed gevoel wilde." Volgens de gerechtspsychiaters blijft hij een gevaar. In de gevangenis probeerde hij al meerdere celgenoten aan te randen.