Dodenwake voor Nikita (16) die stierf op zwart kruispunt in Oostakker

26 februari 2018

23u50

Op 5 maart wordt in Gent een dodenwake gehouden voor Nikita Everaert, de zestienjarige fietsster die vorige week is omgekomen. Ze werd door een vrachtwagen gegrepen op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideelaan, hoewel ze door een groen licht was gereden.

Er was veel verontwaardiging over het ongeval, dat plaatsvond op een verkeerspunt dat al vijftien jaar op een lijst staat van zwarte punten in Vlaanderen.

Op de plaats van het tragische ongeval plaatst de Gentse fietsersbond een gedenkplaatje. De vereniging roept op tot een dodenwake en roept het Vlaams Gewest en de stad Gent op om "100 procent conflictvrije verkeerslichten" te programmeren. De vereniging vraagt garanties voor de fietsveiligheid van het ontwerp van het nieuwe kruispunt.