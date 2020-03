Dodentol stijgt tot 178 na 56 nieuwe overlijdens in België, ook aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe HAA

25 maart 2020

11u21 78 Na twee dagen van dalingen schieten de Belgische coronacijfers opnieuw omhoog. De afgelopen 24 uur werden 56 nieuwe sterfgevallen door het longvirus genoteerd. Het totaal aantal doden klimt hiermee tot 178. Ook het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw fors gestegen, van 1.859 tot 2.152. “De piek is duidelijk nog niet bereikt”, zei viroloog Steven Van Gucht (UZ Antwerpen) op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Er zijn het voorbije etmaal 434 nieuwe patiënten opgenomen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen. Dat maakt dat intussen 2.152 ziekenhuisbedden ingenomen worden door coronapatiënten. 474 mensen liggen op intensieve zorgen. Bij de vorige update dinsdag lagen er nog ‘maar’ 1.859 patiënten in het ziekenhuis en kregen 381 gevallen verzorging op intensieve zorgen.

Het aantal ziekenhuisopnames is in 24 uur tijd dus gestegen met 292. Op intensieve zorgen zijn er in een dag tijd 93 patiënten bijgekomen. Lichtpuntje: 115 mensen zijn genezen verklaard en hebben het ziekenhuis alweer kunnen verlaten.

“Vertraging op rapportering”

Ook de dodentol is verder opgelopen. Er zijn 56 bijkomende overlijdens geteld, wat het totaal op 178 brengt. Het gaat voornamelijk om oudere patiënten, maar er zijn ook enkele mensen jonger dan 65 jaar bij.

Zowel het aantal nieuwe overlijdens als het aantal ziekenhuisopnames is alweer fors gestegen. “Het is duidelijk dat de piek nog niet bereikt is”, zei viroloog Steven Van Gucht.

Hij benadrukte dat de nieuwe overlijdens niet allemaal in de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld. “Soms zit er vertraging op de rapportering. Overlijdens in hospitalen komen heel snel door. Informatie over sterftes in rusthuizen bijvoorbeeld, loopt soms later binnen. We werken aan een systeem om dit meer in real-time te rapporteren”, aldus Van Gucht.

Het Nationaal Crisiscentrum maakt ook melding van 668 nieuwe besmettingen in ons land, wat het totaal op 4.937 brengt. Dat is zo goed als zeker een forse onderschatting, want lang niet iedereen met symptomen wordt getest. Van de nieuwe coronagevallen wonen er 429 in Vlaanderen, 176 in Wallonië en 57 in Brussel.

Iedereen kan bijdragen en moet ook bijdragen om de gevolgen van de crisis te beperken Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

Solidariteit

“De cijfers van vandaag tonen dat het noodzakelijk is om de maatregelen solidair op te volgen”, vervolgde Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. Enkel zo kan het nieuwe coronavirus overwonnen worden. “Iedereen kan bijdragen en moet ook bijdragen om de gevolgen van de crisis te beperken.” Ook professor Emmanuel André benadrukte dat de maatregelen moeten behouden worden, “want de toestand is nog epidemisch”.

Gevraagd of de maatregelen strenger moeten, klonk het dat de experten daarover advies moeten geven, maar dat het de veiligheidsraad is die finaal beslissingen neemt. Vrijdag komt de nationale veiligheidsraad opnieuw bijeen.

Yves Stevens herhaalde voorts de waarschuwing voor cybercriminelen die van de huidige coronacrisis misbruik willen maken. Hij alarmeerde voor valse berichten rond het coronavirus, die online en via sms worden verspreid. Deze valse berichten gaan over het aankopen van mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en andere producten, maar leiden ook naar valse informatiesites of vervalste collectes, zogezegd bedoeld voor slachtoffers van het virus. Ze zijn bedoeld om persoonlijke informatie of bankgegevens te verkrijgen, of om een computer te besmetten.

Mondmaskers

Volgens viroloog Van Gucht heeft het overigens geen zin om op straat een mondmasker te dragen. “Je kan het virus niet krijgen door op straat te wandelen en te ademen. Door maskers op en af te zetten verhogen we het risico om besmet te raken. Het is wel belangrijk om de afstandsregels (1,5 meter, nvdr.) te respecteren en regelmatig de handen te wassen.”

De woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum wees er ten slotte nog op dat deze coronacrisis een impact kan hebben op de mentale gezondheid van mensen. Wie nood heeft aan steun, kan terecht op het nummer 0800 14 689 voor een babbel met vrijwilligers van het Rode Kruis.

