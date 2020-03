Dodentol stijgt tot 178 na 56 nieuwe overlijdens in België: grootste toename sinds uitbraak Covid-19 HAA

25 maart 2020

11u21 0 Er zijn de voorbije 24 uur 56 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gerapporteerd in ons land. Dat blijkt uit cijfers die het wetenschappelijk instituut Sciensano heeft vrijgegeven. Het gaat om de grootste stijging sinds de uitbraak van Covid-19 in België. Het totaal aantal overlijdens stijgt hiermee tot 178.

De afgelopen 24 uur werden 434 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en verlieten 115 mensen het ziekenhuis. Er liggen op dit moment 474 mensen op de afdeling intensieve zorgen, een toename van 137 op 24 uur. Er zijn tevens 668 nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land, wat het totaal op 4.937 brengt. Dat is zo goed als zeker een forse onderschatting, want lang niet iedereen met symptomen wordt getest.

