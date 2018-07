Dodentol ongeval Maldegem loopt op: 4 familieleden omgekomen, onder wie twee 3-jarige kinderen WSG

31 juli 2018

12u03

Op de N49 richting Knokke-Heist is rond 11 uur een zware kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Celieplas in Maldegem. Daarbij zijn vier doden gevallen, bevestigt het parket.

Het gaat om een 37-jarige vrouw uit Kaprijke die het voertuig bestuurde met naast haar haar 60-jarige moeder uit Assenede. Op de achterbank zaten haar 3-jarige zoontje en een 3-jarig nichtje uit Eeklo. Twee andere mensen zijn lichtgewond geraakt, zeven inzittenden zijn in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval waren vijf personenwagens betrokken en twee vrachtwagens. Het ongeluk gebeurde toen een vrachtwagen met oplegger, die een zware bulldozer vervoerde, op een file inreed van voertuigen die aan een rood licht wachtten. De vrachtwagen is bovenop de auto van de slachtoffers tot stilstand gekomen.

Negatieve ademtest

De vrachtwagenbestuurder, een 27-jarige man uit Lokeren, legde een negatieve ademtest af en testte ook negatief op drugs. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Hij werd ook van zijn vrijheid beroofd en moet in de cel blijven. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval verder te onderzoeken. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe het kan dat de chauffeur afgeleid was.

De ravage is groot en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het vooralarm van het medisch interventieplan werd afgekondigd. De politie en het parket onderzoeken de precieze omstandigheden van het ongeval.

Zware hinder

Op de plaats van het ongeluk is er zware hinder. Richting kust is de rijbaan afgesloten. De laatste voertuigen worden intussen weggetakeld. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt bestuurders om het kruispunt met de Celieplas te vermijden. Wie van Antwerpen naar de kust wil, rijdt best via de E17.