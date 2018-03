Dodentocht nu al volzet: 13.000 lopers en wandelaars voor tocht van 100 km rvl

06 maart 2018

10u21 11 De 48e editie van de Dodentocht komende zomer in Bornem is uitverkocht. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. In totaal zullen 13.000 lopers en wandelaars starten aan de 100 kilometer lange tocht. Voor het eerst werd een maximumaantal deelnemers ingesteld door de organisatie.

De inschrijvingen voor de Dodentocht gingen van start op 1 februari. Daarbij werkte de organisatie voor het eerst met een deelnemerslimiet van 13.000 inschrijvingen. En die zijn intussen bereikt.

"In 2017 werkten we voor het eerst enkel met online inschrijvingen", vertelde woordvoerder Thomas D'hondt al bij de opening van de inschrijvingen. "Ons doel was om het aantal deelnemers aan de Dodentocht te verlagen. Toch sneuvelde opnieuw het deelnemersrecord met bijna 14.000 wandelaars, daarom hebben we beslist om dit jaar een deelnemersstop in te voeren. Voortaan zullen nog maximaal 13.000 wandelaars de Dodentocht kunnen stappen. Deze limiet is volgens ons nodig om de veiligheid en het comfort van de wandelaars, volgers en vrijwilligers te kunnen blijven garanderen."