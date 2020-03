Exclusief voor abonnees Dodentocht: Goesting zorgt voor betere motivatie dan druk Luc Beernaert

06 maart 2020

15u56 2 Psycholoog Joachim Waterschoot (UGent) onderzocht met zijn team waarom iemand deelneemt aan de Dodentocht en welke profielen meer kans maken de eindmeet te halen. Vooral ‘goesting’ blijkt een doorslaggevende rol te spelen. Anders gezegd: genieters doen het beter dan stresskippen.

Amper twee uur nadat de inschrijvingen werden geopend, was de Dodentocht vorig jaar volzet. Samen met 12.999 anderen 100 kilometer wandelen of joggen in minimum 10 en maximum 24 uur: Waterschoot deed het zelf twee keer. Toen hij merkte dat hij de tweede keer meer pijn had aan de finish, begon de doctoraatsstudent zich af te vragen waar de bron van die uiteenlopende ervaringen zat.

