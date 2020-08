Dodental in Beiroet loopt op tot zeker 154: B-Fastteam vertrekt vanavond om hulp te bieden AW KVDS

07 augustus 2020

12u01

Bron: RTBF, Belga 4 Drie dagen na de enorme explosies in Beiroet die intussen aan zeker 154 mensen het leven heeft gekost, stuurt België dan toch een B-Fastteam (Belgian First Aid & Support Team) richting Libanon. Het team vertrekt vanavond omstreeks 20 uur en zal hulp bieden aan de lokale autoriteiten. Dat schrijft de RTBF. Op welke manier het Belgische team zal helpen, is voorlopig onduidelijk. Deze namiddag volgen meer details.

Ons land was er snel bij om steun te betuigen, maar een B-Fastteam werd niet meteen uitgestuurd. Daarvoor wachtte minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) op een uitdrukkelijke vraag van de Libanese autoriteiten.



Inmiddels werd er humanitaire hulp, expertise inzake het identificeren van slachtoffers, civiele bescherming en medische hulp aangeboden. Zelfs het brandwondencentrum Neder-Over-Heembeek staat ter beschikking van de talrijke gewonden in Beiroet. “Het is ook een optie die op tafel ligt omdat we expertise hebben op dat vlak. Als we bedden moeten vrijmaken, zullen we dat ook doen”, aldus Goffin. Libanon zou zelf voornamelijk om medische hulpverlening hebben gevraagd.

Twee ontploffingen

Dinsdag 4 augustus vonden er in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon, twee grote explosies plaats. Volgens een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid zou het dodental intussen opgelopen zijn tot 154. Dat heeft hij vrijdag aan het Duitse persbureau DPA gezegd. Hij verwacht dat de balans nog zal verzwaren, omdat veel patiënten op de afdelingen intensieve zorg er erg aan toe zijn.

Er zijn ook twee Belgen om het leven gekomen. Het gaat om een man en een vrouw van Belgisch-Libanese afkomst. In totaal zijn er zeker 5.000 gewonden. Intussen liggen de ziekenhuizen in de stad overvol, terwijl ze zelf ook beschadigd zijn.

De explosie was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop. Ze werd veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat die al zes jaar opgeslagen was in een pakhuis in de haven.



De Verenigde Naties (VN) hebben besloten om graan en voedselpakketten naar het getroffen land te sturen, zo heeft de Arabische nieuwszender al-Jazeera vrijdag gemeld. Dat gebeurt via het Wereldvoedselprogramma (WFP). De ontploffing eerder deze week verwoestte de haven. Daarbij ging een groot deel van de graanvoorraad van Libanon verloren, waardoor voedseltekorten dreigen.

Een aanzienlijk deel van de Libanese bevolking kampte al met problemen door de slechte economische situatie en de gevolgen van het coronavirus. Het WFP vreest dat door de gevolgen van de ramp de toch al “grimmige” voedselvoorziening verder verslechtert.

Charles Michel

In navolging van de Franse president Emmanuel Macron zal overigens ook voorzitter Charles Michel van de Europese Raad poolshoogte gaan nemen in Beiroet. De Belgische oud-premier reist zaterdag naar de Libanese hoofdstad om solidariteit met de bevolking te betonen en met de plaatselijke leiders te praten.

Michel is “geschokt en bedroefd”. Hij belooft op Twitter dat de Europese Unie (EU) het land ter hulp zal schieten. De EU heeft inmiddels meer dan 100 reddingswerkers naar de getroffen hoofdstad gestuurd en coördineert de hulpverlening die EU-landen op touw hebben gezet.

