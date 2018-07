Doden en vermisten in Japan door extreem weer Redactie

06 juli 2018

05u39

Bron: AD/ANP 0 In Japan zijn als gevolg van extreme regenbuien twee mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden inwoners in het westen en midden van het land zijn geëvacueerd omdat door de regenval rivieren overstromen en er gevaar is voor aardverschuivingen.

Volgens de Japanse meteorologische dienst is er sprake van 'historische regenval'. De dienst waarschuwt voor nog meer neerslag tot en met zondag. Op een deel van het hoofdeiland Honshu was vrijdagochtend twee keer zo veel regen gevallen als normaal in de hele maand juli.

Een man overleed toen hij door het water werd meegevoerd in een afvoerpijp. Een oudere vrouw kwam om het leven toen ze door de hevige wind werd meegevoerd. Meerdere mensen zijn vermist, onder wie een jongen die door het oprukkende water werd meegevoerd.

Evacuaties

Zo'n 168.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten, nog eens 1,2 miljoen mensen kregen van de Japanse autoriteiten het advies om vrijdagmorgen te vertrekken naar een veiliger plaats. Ook in de toeristentrekpleister en vroegere hoofdstad Kioto moeten mensen hun huis uit. Bruggen en rivierpromenades zijn afgesloten tegen het oprukkende water.

Ook een deel van het treinverkeer, waaronder de Shinkansen hogesnelheidslijn, ligt plat.