Dodelijke studentendoop Reuzegom: KU Leuven-rector Luc Sels roept alle studentenclubs op “tot nader order geen ontgroeningen meer te organiseren” TMA

11 december 2018

08u37

Bron: De Ochtend 0 Luc Sels, rector van de KU Leuven, roept vandaag alle studentenclubs bij zich om een aangescherpt doopcharter te ondertekenen. Hij vraagt hen ook “tot nader order geen doop- of ontgroeningsactiviteiten meer te organiseren.”

“We hebben het doopcharter nog aangescherpt en roepen de studentenclubs vandaag bij ons, in een laatste kans om het charter te ondertekenen”, zegt hij in ‘De ochtend’ op Radio 1. Doen die clubs dat niet, dan zetten die clubs zich buiten het tuchtreglement van de KU Leuven en riskeren ze sancties. Die sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot de uitsluiting van de universiteit.

Sels neemt de maatregel na de uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom waarbij een 20-jarige student van de KU Leuven voorbije week om het leven is gekomen.

