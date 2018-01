Dodelijke steekpartij op Brugse Markt wellicht toch naar assisen HA

Bron: Belga 2 Henk Deleu Mikey Peeters werd bijna vier jaar geleden neergestoken in Brugge. De twee verdachten van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge zullen zich wellicht toch voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor doodslag. Het parket van West-Vlaanderen heeft immers beroep aangetekend tegen de verwijzing naar de correctionele rechtbank.

Het parket had in het dossier van de steekpartij nochtans zelf eerst gevraagd om de verdachten voor doodslag naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Op 15 december ging de Brugse raadkamer daarop in. De beslissing om toch beroep aan te tekenen, kwam er naar aanleiding van een recent arrest van het Grondwettelijk Hof. Door dat arrest moeten alle moorden en doodslagen opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden.

"Er is beroep aangetekend om conform de grondwet te werken", klinkt het bij het parket. De kamer van inbeschuldigingstelling zal de uiteindelijke knoop moeten doorhakken, maar zal de zaak dus zo goed als zeker naar het hof van assisen verwijzen. Dat heeft ook gevolgen voor de strafmaat. Op een assisenproces riskeren ze 30 jaar opsluiting, voor de correctionele rechtbank is 20 jaar cel de maximumstraf.

Al vier keer onder voorwaarden vrijgelaten

Vrijdag 30 mei 2014 rond 05.00 uur kreeg Mikey Peeters (19) het in het centrum van Brugge aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Eén dag later gaf Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B. zou de fatale steken toegebracht hebben, maar de jongeman van Tsjetsjeense origine is nog steeds voortvluchtig.

In de loop van het onderzoek werd Steven V.G. in totaal al vier keer onder voorwaarden vrijgelaten. De eerste keer liep de Leuvenaar tegen de lamp toen hij 's nachts sigaretten ging kopen, maar hij werd ook al eens terug aangehouden na een ongeval onder invloed van alcohol. Op 3 januari 2017 besliste de KI in Gent om hem opnieuw onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte moest onder andere een avondklok respecteren en mocht geen alcohol meer drinken.

Enkelband

Eind augustus werd V.G. toch opnieuw betrapt op een terras in Leuven. De onderzoeksrechter besliste om hem opnieuw aan te houden, maar de raadkamer wilde hem snel een vijfde keer onder voorwaarden vrijlaten. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge ging in beroep tegen die beslissing. De KI in Gent oordeelde eind oktober dat de verdachte de gevangenis met een enkelband mocht verlaten. Op 28 november verlengde de raadkamer dat elektronisch toezicht met twee maanden.

Op dat moment lapte de verdachte dat elektronisch toezicht blijkbaar ook al aan zijn laars. Hij kon pas op 18 december in Amsterdam terug ingerekend worden. Het is nog niet duidelijk wanneer V.G. aan ons land kan uitgeleverd worden. De procedure zou maximaal drie maanden in beslag nemen.

Herkwalificatie?

De advocaten van Steven V.G. hadden deze démarche van het openbaar ministerie niet verwacht. "We zullen ons nog beraden over het standpunt dat we voor de KI zullen innemen, maar het spreekt voor zich dat de kaarten nu helemaal anders liggen", aldus meester Mieke Byttebier. De verdediging verzette zich niet tegen de verwijzing voor doodslag naar de correctionele rechtbank. Mogelijk zal op de KI wel aangestuurd worden op een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. Op die manier kan V.G. immers alsnog naar de gewone strafrechter verwezen worden.

Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met moordzaken die ondertussen al hangende zijn voor de correctionele rechtbank. Verschillende advocaten zullen, bijvoorbeeld in de zaak van de kasteelmoord, minstens een debat willen voeren over de kwestie. Het Grondwettelijk Hof besliste weliswaar dat de gevolgen van de ongrondwettelijke artikelen van Potpourri II behouden blijven, toch kunnen de rechters in de praktijk beslissen om zich onbevoegd te verklaren.

KOS Suleyman B. is nog steeds voortvluchtig.