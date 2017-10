Dodelijke steekpartij in Charleroi: slachtoffer in hals gestoken aja

Bron: Belga, Le Soir In Charleroi is zaterdagochtend een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het kwam tot een aanvaring tussen twee mannen, waarop een van hen een mes trok en het slachtoffer in de hals stak. De man overleed ter plaatse.

De feiten speelden zich op de place Rucloux in Charleroi. Waarom het tot een ruzie kwam, is niet geweten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de man niet meer redden.



De politie was snel ter plaatse en kon de dader inrekenen. Het parket van Charleroi is ter plaatse.