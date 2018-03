Dodelijke brand in Jemappes aangestoken om diefstal te maskeren: buurvrouw slachtoffer aangehouden Redactie

22 maart 2018

11u42

Bron: belga 0 De brand in november 2017 in Jemappes (Bergen), waarbij een 56-jarige vrouw het leven liet, werd aangestoken om een diefstal te maskeren. Dat blijkt nu, zoveel maanden later, uit het onderzoek. De buurvrouw van het slachtoffer is aangehouden.

De brand in de woning brak uit de avond van 12 november. De bewoonster van het huis, een vrouw van 56 die net haar echtgenoot had verloren, werd dood aangetroffen in de woning.

Aanvankelijk werd gedacht aan zelfdoding, omdat er geen sporen van geweld werden vastgesteld. Het onderzoek wees echter uit dat de brand werd aangestoken en de onderzoekers vonden drie brandhaarden, zegt het parket van Bergen, dat daarmee informatie uit de lokale pers bevestigt.

Het onderzoek wees al snel in de richting van de buurvrouw van het slachtoffer, die de bankkaart van de vrouw gestolen had en die ook gebruikte. De dame werd opgepakt en in beschuldiging gesteld wegens opzettelijke brandsticting met de dood tot gevolg en informaticafraude. De raadkamer van Bergen verlengde dinsdag haar aanhouding met een maand.