Dodelijke aanrijding met bus op Flageyplein in Elsene

TVC

08 februari 2019

20u48

Bron: Belga

0

Vrijdagavond is omstreeks 19 uur een persoon omgekomen na te zijn aangereden door een bus. Het ongeval gebeurde op het Flageyplein in Elsene. Dat meldt SudInfo en is bevestigd door de woordvoerder van de MIVB.