Dodelijk verkeersongeval op Noord-Zuidverbinding in Overpelt

ep

01 maart 2018

16u33

Bron: Belga

1

Een zwaar verkeersongeval op de Noord-Zuidverbinding in Overpelt heeft vandaag rond 11.15 uur een dode geëist. In de richting van Nederland verloor de bestuurder van een voertuig de macht over het stuur.