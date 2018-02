Dodelijk slachtoffer na verkeersongeval met Lijnbus in Ranst Sander Bral

02 februari 2018

01u45

Bron: eigen berichtgeving 0 Er is gisterenavond een dodelijk slachtoffer gevallen bij een ongeval tussen een personenwagen en een bus van vervoersmaatschappij De Lijn.

De twee voertuigen reden rond half negen tegen elkaar in de Kromstraat in het Antwerpse Ranst ter hoogte van Ordal en brasserie ’t Hof van Ranst. De automobilist zou op slag gestorven zijn na de frontale botsing. In de bus bleef iedereen ongedeerd.



Volgens getuigen was de wagen volledig uit elkaar gespat en ook de bus liep aan de voorzijde ernstige schade op. De weg werd een lange tijd afgesloten zodat hulp- en takeldiensten hun werk konden doen. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.