Dodelijk ongeval Pecq: gezochte getuige meldt zich en brengt opheldering

21u13

Bron: belga 0 Google Maps In het onderzoek naar het dodelijk ongeval in Pecq, waarbij een 12-jarige scout uit Cuesmes het leven liet, heeft de gezochte getuige zich gemeld bij de politie. Dat heeft de eerste substituut van de procureur van Doornik-Bergen bekendgemaakt. Zijn verklaring brengt opheldering over de omstandigheden van het tragische ongeval.

Zaterdag omstreeks 15.45 uur reed in Pecq een wagen op de brug over de Schelde in op een groep scouts. Eén jongen werd op het voetpad opgeschept en belandde in de rivier. Na bijna een uur zoeken werd het slachtoffer teruggevonden. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

Na het ongeval lanceerde de politie een oproep tot de bestuurder van een grijze VW. Die man bood zich vanochtend spontaan aan bij de politie. De getuige verklaarde dat hij vanaf het centrum van Herinnes werd gevolgd door de auto die het ongeval veroorzaakte. Driehonderd meter voor de brug werd hij voorbijgestoken door de bewuste auto. "Op dat ogenblik reed de getuige tussen 60 en 70 km/u, wat impliceert dat de andere auto sneller reed", aldus eerste subsituut Frédéric Bariseau.

Geen hulp meer mogelijk

De getuige bemerkte het controleverlies over de wagen en zag iemand over de afsluiting in de Schelde vallen. Op het ogenblik van het ongeval regende het en er lag slijk op de weg. Deze elementen, samen met onaangepaste snelheid, liggen wellicht aan de oorsprong van het drama.

Na het ongeval stapte de getuige langs het jaagpad om hulp aan te bieden. Omdat hij het slachtoffer niet kon helpen, verliet hij de plaats nadat hij met de politie had gebeld, aldus de magistraat. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte, een dertiger uit de regio, was niet onder invloed van alcohol. Hij raakte gewond in het aangezicht en zal morgen verhoord worden, aldus de magistraat.