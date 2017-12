Dodelijk ongeval op viaduct van Vilvoorde

Dimitri Berlanger

08u50

Bron: Eigen berichtgeving

Mark Baert

Op de binnenring in Machelen is deze morgen vroeg een dodelijk ongeval gebeurd. Een personenwagen reed er om een nog onduidelijke reden achteraan in op een vrachtwagen. Dat gebeurde op het einde van het viaduct van Vilvoorde ter hoogte van de afslag naar de Woluwelaan.