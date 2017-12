Dodelijk ongeval op binnenring in Halle avh

11u31

Bron: eigen berichtgeving 0 Tom Vierendeels .

Op de binnenring in Halle is een zwaar ongeval gebeurd. Er zouden één of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld, maar meer details ontbreken nog.

De ravage is enorm, zo blijkt uit deze foto's van een bestuurder.