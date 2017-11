Dodelijk ongeval Morlanwelz: losgekomen trein passeerde nog drie stations en vijf overwegen ADV

14u46

Bron: belga 0 Photo News De trein die gisterenavond losgekomen was van een hersporingstrein en daarna spoorarbeiders aanreed ter hoogte van Morlanwelz, is tijdens zijn ongecontroleerde rit voorbij drie stations en vijf overwegen gereden. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel vandaag bevestigd.

"De trein heeft de richting van de helling gevolgd en is de stations van Carnières, Morlanwelz en La Louvière-Sud voorbijgereden", zegt een Infrabel-woordvoerder.

"Van de vijf gepasseerde overwegen, waren er vier die automatisch sloten voor het verkeer. Bij de vijfde overweg was een medewerker van Infrabel ter plaatse om de veiligheid te verzekeren", zo wordt nog meegedeeld.

De getakelde trein was even voor 20 uur om een nog onduidelijke reden losgekomen van de hersporingstrein en legde daarna nog een traject van veertien kilometer af. In Morlanwelz maaide die losgekomen trein enkele spoorarbeiders weg. Twee van hen overleefden dat niet, twee anderen raakten zwaargewond. Vervolgens bolde de trein verder in de richting van Bergen, om ter hoogte van Bracquegnies te botsen met een passagierstrein, waardoor nog eens vijf mensen lichtgewond raakten.