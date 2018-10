Dodelijk ongeval in Drongen met drie voertuigen: E40 nog hele tijd dicht richting Brussel MVDB HA

15 oktober 2018

10u11

Bron: VRT, Vlaams Verkeerscentrum, Belga 27 De E40 in Drongen richting Brussel is sinds 9.30 uur volledig dicht na een zwaar ongeval met drie voertuigen. Volgens de federale politie viel er één dode. Kort na 10 uur stond er al een file van 4 kilometer. Verwacht wordt dat de hinder nog een hele tijd zal duren.

"De snelweg is volledig afgesloten: de drie rijstroken en de pechstrook zijn dicht", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "We verwachten dat dit nog een tijdje zo zal zijn, want de afhandeling van het ongeval kan nog een hele poos duren."

"Er staat nu al 4 kilometer lange file, bijna tot in Nevele. Omdat er sprake is van stilstaand verkeer, groeit die file nog verder aan", zegt Bruyninckx nog. "We vragen autobestuurders dan ook om die zone te vermijden." Er wordt aangeraden om te rijden via de R4, de E43 of de E403 en E17.

Bij het ongeval, waarvan de precieze omstandigheden nog niet bekend zijn, waren drie voertuigen betrokken. Eén persoon overleefde de klap niet, aldus de politie.

Update #E40 Drongen. De wegpolitie heeft het over een ongeval met drie voertuigen, één bestuurder raakte zwaar gewond.

De weg kan nog een tijd dicht blijven.



Verkeer moet de snelweg verlaten in Drongen. Tussen de afrit en het ongeval staan heel wat automobilisten geblokkeerd. pic.twitter.com/pvPC7UYtO0 Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Door een ernstig ongeval in Drongen is de #E40 richting Brussel volledig DICHT. Het verkeer staat er stil. En de file groeit aan. Mijd voorlopig de zone! pic.twitter.com/dQF2J43H83 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link