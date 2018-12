Dodelijk ongeval in Doornik mogelijk indirect veroorzaakt door blokkade gele hesjes HA

19 december 2018

14u38

Bron: Belga 0 Het dodelijk ongeval op de A8/A429 in Doornik vanochtend, waarbij vier vrachtwagens waren betrokken, is mogelijk indirect veroorzaakt door een blokkade van de gele hesjes. Dat meldt de federale politie.

Afgelopen nacht - tussen 23 uur en 5 uur - trokken de gele hesjes een blokkade op langs de snelweg A8/E429 in Hertain/Lamain, nabij de Frans-Belgische grens. "Op Belgisch grondgebied ontstonden daardoor files in de richting van Frankrijk. Om 5 uur werd de blokkade opgeheven, maar het duurde enige tijd voor de file oploste. Die situatie is de oorzaak van het ongeval dat gebeurde ter hoogte van Marquain", zegt de federale politie.



Rond 6.20 uur kregen de hulpdiensten een melding binnen over het ongeval. Daarbij waren vier vrachtwagens betrokken. Een van de chauffeurs was al overleden toen de hulpdiensten aankwamen. Bij de klap vielen ook vier lichtgewonden. Rond de middag werd de snelweg weer vrijgemaakt, meldt L’Avenir.

L’A8/E429 Tournai-Lille libérée vers midi https://t.co/sCbIDUaBtL pic.twitter.com/GeaGJsKUSp lavenir.net(@ lavenir_net) link