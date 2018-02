Dodelijk ongeval Aarschot: 25-jarig slachtoffer droeg gordel niet VDWT

23 februari 2018

09u58

Bron: eigen berichtgeving, belga 80 De jongeman die vanochtend om het leven kwam bij een verkeersongeval in Aarschot, droeg zijn veiligheidsgordel niet. Dat meldt het Leuvense parket. Het gaat om een 25-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem.

Het ongeval vond rond 6.30 uur plaats op de Gijmelsesteenweg. De 25-jarige man reed er met zijn wagen toen hij om een nog onbekende reden van zijn baanvak afweek en frontaal inreed op een bus van De Lijn. De twintiger was op slag dood. In de bus zaten geen passagiers en ook de buschauffeur bleef ongedeerd. De chauffeur was wel zwaar onder de indruk van de feiten.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken en uit diens eerste vaststellingen bleek dat er geen onaangepaste snelheid of alcoholgebruik in het spel was. Wel droeg de bestuurder, die van zijn werk kwam, zijn gordel niet. De auto en de bus zullen nog verder onderzocht worden om technische gebreken uit te sluiten, aldus nog het Leuvense parket.