Dodelijk arbeidsongeval bij Beaulieu in Wielsbeke VHS

17 april 2018

Bij het textielbedrijf Beaulieu, langs de Rijksweg in Wielsbeke, is deze ochtend rond kwart voor zeven een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Dat bevestigt de brandweerzone Fluvia. Een medewerker raakte er naar verluidt verstrikt in een machine. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.