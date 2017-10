Dode nadat auto winkel op Lokerse markt binnenrijdt Kristof Pieters

04u40

Bron: eigen berichtgeving 0 Kristof Pieters In Lokeren is vannacht een auto in een winkel gereden op de Markt. De auto boorde zich rond middernacht door de etalage van een voormalige kledingzaak en vloog vervolgens in brand. De brandweer kwam meteen met veel manschappen en materieel ter plaatse.

De winkel stond bij aankomst van de brandweer al in lichterlaaie. Er deden zich ook enkele ontploffingen voor, mogelijk omdat de gasleiding bij de klap is geraakt. Twee brandweermannen raakten gewond door de ontploffingen. De hulpdiensten troffen korte tijd later nog een slachtoffer aan in het appartement boven de winkel. Het zou gaan om een vrouw die er woonde. Voor haar kon geen hulp meer baten.

Straatrace

De chauffeur van de auto sloeg na het ongeval op de vlucht. Volgens getuigen ging het om een man in trainingspak. Er zou sprake zijn van een straatrace waarbij één van de chauffeurs de controle over het stuur verloor maar dit kon nog niet bevestigd worden.

De voormalige kledingzaak bevindt zich een eindje van de straat af en de etalage is net breed genoeg voor een auto. De hulpdiensten zijn momenteel nog ter plaatse om na te blussen.