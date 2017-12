Dode na aanrijding in Brusselse metro avh

Bron: Belga 0 rv Metrostation Simonis In het station Simonis in Brussel is vanochtend een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding door een metro. Dat meldt de MIVB.

Het parket en de hulpdiensten zijn ter plaatse. Het zou gaan om zelfdoding.

Het metroverkeer tussen Delacroix en Stuyvenberg is onderbroken.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Vervangen door M-bus

tussen #Delacroix en #Stuyvenbergh

Persoonsongeval