Dode man in vrieskou op straat gevonden in Deurne Patrick Lefelon

01 maart 2018

07u50

Bron: Eigen berichtgeving 43 Vanmorgen rond 6 uur is een overleden man aangetroffen op het kruispunt van de Diksmuidelaan en de Vosstraat in Deurne. Dat is het kruispunt vlakbij de regionale luchthaven. Het waren personeelsleden van de veiligheidsdienst van de luchthaven die alarm sloegen. De man lag op het voetpad voor een nachtwinkel.

Een spoedarts van de MUG-ziekenwagen kon alleen de dood van de man vaststellen.

Woordvoerder Willem Migom van de politie Antwerpen: "Het labo van de federale gerechtelijke politie komt ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Eén van de mogelijkheden is dat de man door de vrieskou is omgekomen. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd."