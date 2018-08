Dode man in natuurgebied Evere vermoedelijk om het leven gebracht, lichaam nog niet geïdentificeerd HA

13 augustus 2018

18u37

Bron: Belga 1 De man die vorige week dood werd aangetroffen in het natuurgebied Het Moeraske in Evere, is vermoedelijk door tussenkomst van een derde overleden. Dat blijkt uit de verwondingen die tijdens de autopsie zijn vastgesteld, zo meldt het Brusselse parket. Het lichaam is echter nog niet geïdentificeerd.

Voorlopig is weinig meer geweten dan dat het om een man van onbekende leeftijd gaat, en dat het overlijden van ongeveer een week eerder dateert. Het lichaam werd vrijdag aangetroffen door een gemeentearbeider en lag onder een hoop takken en bladeren, wat er volgens het parket op wijst dat er geprobeerd is om hte lichaam aan het zicht te onttrekken. Het lichaam was al in vergevorderde staat van ontbinding wat de identificatie en de vaststelling van de doodsoorzaak bemoeilijkte. Het parket liet daarom een autopsie uitvoeren.



"Die autopsie heeft verwondingen aan het licht gebracht die kunnen veroorzaakt zijn door een derde", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "De onderzoeksrechter, die een gerechtelijk onderzoek voert voor moord, zet alles in het werk om het slachtoffer te identificeren en de personen die verantwoordelijk zijn voor het overlijden, te arresteren."

