Dode en zwaargewonde bij verkeersongeval in Luik

11 november 2018

Bron: Belga

In Angleur, een deelgemeente van de stad Luik, is vanochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Dat is vernomen van de politie van Luik. Eén persoon kwam om bij het ongeval, een tweede persoon is kritiek.