Dode en zwaargewonde bij ongeval op containerterminal

Kristof Pieters

27 juni 2018

19u08

Op de containerterminal van DP World aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven is vanmiddag een zwaar arbeidsongeval gebeurd. Een 21-jarige mecanicien is hierbij om het leven gekomen. Een collega raakte zwaargewond aan de arm.