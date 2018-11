Dode en zwaargewonde bij ongeval nabij Charleroi

KVE

11 november 2018

11u25

Bron: Belga

In Gilly bij Charleroi is vanochtend bij een botsing tussen twee wagens een bestuurder om het leven gekomen. Een inzittende raakte zwaargewond. Dat is vernomen van de hulpdiensten.