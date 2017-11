Dode en twee zwaargewonden bij zware ontploffing bij ArcelorMittal in Gent rvl jew

15u50

Om iets na drie uur vanmiddag hebben zich meerdere ontploffingen voorgedaan bij ArcelorMittal in Gent. Daarbij zijn één dode en twee zwaargewonden gevallen, zo bevestigen de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen. Het Medisch Interventieplan is afgekondigd. Het incident is onder controle en er zijn geen concentraties van giftige stoffen gemeten in de omgeving.

De explosie gebeurde rond 15 uur in een silo in de cokesafdeling van het bedrijf, zegt de Gentse brandweer. Daarbij viel er een dode en raakten twee andere personen zwaargewond. Even was er sprake van bijkomende vermisten, maar de brandweer heeft de andere aanwezigen geëvacueerd en er blijkt niemand meer vermist.

Over de precieze omstandigheden is voorlopig weinig bekend. De oorzaak van de ontploffing ligt vermoedelijk bij een kortsluiting van een filter. Het incident is momenteel onder controle. De schade is groot en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Er is geen brand uitgebroken, zegt de brandweer. Door de explosies kwamen er cokesgassen vrij, maar er werden geen concentraties van giftige stoffen gemeten in de omgeving, waar aanvankelijk wel voor werd gevreesd.

Op videobeelden van kort na de explosies is te zien hoe resterend gas uit de installatie wordt afgefakkeld. Het gaat niet om een brand, maar om een veiligheidsprocedure.

Foto BELGAIMAGE Site van ArcelorMittal in de Gentse haven.