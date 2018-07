Dode en twee zwaargewonden bij brand in Grimbergen Silke Vandenbroeck

07 juli 2018

11u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een persoon is vanochtend vroeg om het leven gekomen bij een brand in een appartement in Grimbergen. Twee personen raakten zwaargewond.

"De brand ontstond rond half 5 deze ochtend in een appartement in de Tweelindendreef. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand", klinkt het bij de brandweer Vlaams-Brabant West.

Twee andere aanwezigen liepen zware verwondingen op. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de overledene is niet bekendgemaakt.