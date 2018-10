Dode en meerdere gewonden bij "zware feiten" in La Louvière HA

12 oktober 2018

16u14

Bron: RTBF, Sudinfo 7 Bij "zware feiten", waarvan de aard nog niet werd gepreciseerd, zijn deze namiddag in La Louvière een dode en meerdere gewonden gevallen. Dat bevestigt de lokale politie. Volgens Sudpresse gaat het om een gevecht met messen.

De slachtoffers werden aangetroffen in een pand in de Concordestraat. Het is nog niet bekend wat er zich precies heeft afgespeeld, maar volgens Sudinfo zou het gaan om een steekpartij. Het parket van Bergen bevestigt het overlijden van een persoon. Het slachtoffer zou een vijftiger uit La Louvière zijn. In het gebouw werd ook een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt Sudinfo.

De lokale politie spreekt over "zware feiten" met meerdere gewonden, zonder de aard te preciseren. De straat is afgesloten voor het verkeer. Er is een grote politiemacht op de been. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld en het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek.