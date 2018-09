Dode en kind in levensgevaar bij ongeval op E40 in Nevele Wouter Spillebeen Arne Adriaenssens

16 september 2018

14u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 51 Op de E40 ter hoogte van Nevele is één persoon overleden nadat een vrachtwagen inreed op een file. Drie anderen raakten gewond. Eén van hen, een jong meisje, is er erg aan toe.

Om 12.50 reed een vrachtwagen in op een file op de E40 ter hoogte van Nevele. De vrouw in de eerste wagen die werd aangereden, overleefde het ongeval niet. In de tweede wagen raakte een meisje levensgevaarlijk gewond. Twee andere personen raakten lichtgewond. Ook zij werden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige van het Gentse parket gaat het om een kop-staartaanrijding. De vrachtwagen zou op een wagen zijn ingereden waarna deze tegen de auto ervoor botste.

De trucker is gearresteerd en wordt door de politie verhoord met bijstand van een tolk. Zijn rijbewijs werd alvast ingetrokken.

De E40 richting Oostende was lange tijd volledig afgesloten en werd vervolgens stapsgewijs weer vrijgemaakt. Rond 15.35 uur was de volledige E40 opnieuw open.